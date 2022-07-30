روسيا تطلق أقماراً صناعية لدراسة المجال المغناطيسي للأرض

موسكو-سانا

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الاستعدادات جارية في روسيا لإطلاق أقمار صناعية نانوية مخصصة لدراسة المجال المغناطيسي للأرض.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المدير العلمي لبرنامج “سبيس بي آي” في جامعة بطربسبورغ للعلوم التطبيقية سيرغي ماكاروف قوله إنه “في التاسع من آب المقبل من المفترض أن يتم إطلاق قمرين صناعيين نانويين تم تطويرهما في جامعتنا”.

وأضاف إن “إطلاق هذين القمرين من المفترض أن يتم من قاعدة بايكونور الفضائية وبعد وصول القمرين إلى مداراتهما سيتم تحضيرهما لبدء التشغيل وسيتم التحقق من آلية عمل أنظمتهما” مبيناً أن “الأمر قد يستغرق شهراً تقريباً”.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن الأقمار التي ستطلق في إطار برنامج “سبيس بي آي” ستكون مجهزة بمستشعرات خاصة لدراسة الإشعاعات الفضائية والمجال المغناطيسي للأرض وفي نطاقات تردد مختلفة وسيكون كل قمر قادر على الدوران 30 مرة حول الأرض كل يوم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency