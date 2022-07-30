الدفاع الروسية: الألغام التي زرعها نظام كييف تعيق حركة السفن

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الألغام التي زرعها نظام كييف تعيق حركة السفن التجارية في البحر الأسود.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي قوله إن “خطر القصف والألغام الذي خلقه مسؤولو كييف لا يسمح للسفن بالإبحار بحرية إلى عرض البحر حيث انفجر امس لغم بسفينة الدراسات الجغرافية الأوكرانية شلياخوفيتش”.

وحملت روسيا في وقت سابق الجيش الأوكراني المسؤولية عن زرع مئات الألغام في البحر الأسود وبحر آزوف محذرة من أن بعض الألغام أفلتت من مراسيها.

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