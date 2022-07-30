ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 53 قتيلاً

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية مهدي ولي بور أن 53 شخصاً لقوا مصرعهم وفقد 16 آخرون جراء السيول التي اجتاحت البلاد خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن ولي بور قوله في تصريح اليوم أن 21 محافظة بالبلاد تضررت بسبب الفيضانات مضيفاً أن الوفيات جراء السيول حدثت في محافظات طهران ومازندران وكرمان وجهارمحال وبختياري والمحافظة المركزية.

وأشار ولي بور الى إنقاذ أكثر من 1300 شخص من حوادث مختلفة ناجمة عن السيول وأنه تم نقلهم إلى أماكن آمنة.

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