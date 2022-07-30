لافروف لبلينكن: ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا يطيل أمد النزاع

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن ضخ الأسلحة الأمريكية والأطلسية إلى أوكرانيا يطيل أمد النزاع في هذا البلد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف أشار خلال اتصال هاتفي اليوم مع بلينكن إلى أن “استمرار ضخ الأسلحة الأمريكية ومن دول الناتو التي تستخدم على نطاق واسع ضد المدنيين إلى القوات الأوكرانية والكتائب القومية يمدد احتضار نظام كييف ويطيل أمد النزاع ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا”.

وأضاف البيان أن “لافروف أكد أن القوات الروسية تلتزم بالقانون الدولي بشكل صارم وانه في الأراضي المحررة يجري العمل المنظم لعودة الحياة إلى طبيعتها”.

وعرض لافروف المواقف الروسية المبدئية على ضوء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في اراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك واوكرانيا مؤءكدا ان اهدافها ومهماتها ستنفذ بالكامل.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانبين بحثا الوضع في مجال ضمان الامن الغذائي العالمي وجرى ابلاغ بلينكين بتفاصيل حزمة الاتفاقات الموقعة في اسطنبول في الـ 22 من تموز الجاري حول نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود ومواصلة الصادرات الروسية من الأسمدة والأغذية.

وأشار لافروف إلى أن “الوضع يزداد تعقيدا بسبب العقوبات الأمريكية بينما لا تفي الولايات المتحدة بوعودها لاستثناء الصادرات الغذائية الروسية من العقوبات” مبينا أنه من المرفوض استخدام الغرب الجماعي لهذه القضايا من اجل تحقيق مصالحه الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بتبادل السجناء والمحتجزين بين روسيا والولايات المتحدة اقترح لافروف العودة إلى نظام الحوار والدبلوماسية الهادئة والمهنية دون اعتماد التضليلات الإعلامية.

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