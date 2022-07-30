رئيسي: تدخلات واشنطن بشؤون الدول يهدد السلم العالمي

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ أن التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول يشكل تهديداً للأمن والسلم العالميين.

وقال رئيسي خلال الاتصال الهاتفي مع شي إن تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية للدول يشكل استمراراً لسياستها أحادية الجانب التخريبية وتهديداً لسلم وأمن العالم مؤكداً أن احترام السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضي الدول هي من المبادئ الأساسية لإيران.

وجدد رئيسي التأكيد على عزم إيران على تطوير العلاقات مع الصين على كل الأصعدة بغض النظر عن التطورات الدولية معتبراً التعاون المستقل القائم على المصالح الوطنية للدول ذات السيادة بأنه النموذج الصحيح للحكم على المستويين الإقليمي والدولي مع ضرورة أن تسود العدالة والإنصاف في النظام الدولي الجديد.

وشدد الرئيس الإيراني على أن أي محاولة أمريكية لتكرار نموذج الحرب الباردة في العالم تثبت ضعف الولايات المتحدة وأفول قوتها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency