طهران: برنامج الكيان الصهيوني النووي يشكل تهديداً للأمن الدولي

طهران-سانا

جددت إيران تأكيدها أن البرنامج النووي المتطور للكيان الصهيوني يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تغريدة على تويتر إن البرنامج النووي لكيان الفصل العنصري الإسرائيلي واستمرار إحجامه عن إخضاع منشآته النووية لاتفاقية الضمانات الشاملة وعدم الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي.

ودعا كنعاني إلى تعزيز الاستخدام السلمي وعدم الانحراف عن الأهداف السلمية للطاقة النووية دون أي تمييز وذلك حسب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار كنعاني إلى أن تعيين مندوب إيران الدائم الجديد لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا وممثلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس هذه الوكالة في 29 تموز عام 1957.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency