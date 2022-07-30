وسط منافسات قوية انطلاق بطولة الجيش لفروسية قفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

يوم مزدحم بالمباريات سادته المنافسات القوية كان فيه فرساننا على موعد مع انطلاق بطولة الجيش للقفز على الحواجز المقامة على أرض نادي الباسل للفروسية بالديماس.

البداية كانت مع مباراة فئة الأطفال لارتفاع حواجز 75 سم فبعد منافسات قوية ذهبت الصدارة للفارس حسن النقري تاركاً الوصافة للفارسة آية الداية تلاها الفارس عبدالهادي اسعد ثم الفارس جياد الزايد وجاءت آية الداية خامسة بمشاركتها على جواد آخر.

ثاني المباريات كانت لفئة “ميني تور” لارتفاع 90 سم توج في ختام منافساتها الفرسان الخمسة الأوائل وهم على التوالي شروق المصري والحسن النقري والجواد النقري وجوري بحبوح وحازم المصري.

أما المباراة التالية وهي لفئة “أماتور” لارتفاع 105 سم فتصدرها الفارس جواد الأحمد تلاه أحمد المصري ثم عادل العجان فالفارس مروان زبيبي ثم الفارس هاني بدران.

ورغم درجات الحرارة المرتفعة فان المنافسات لم تتغير بل زادت حدتها بين الفرسان مع الانتقال إلى الفئات الأعلى حيث انتهت منافسات فئة سمول تور 115 سم بفوز الفارس أحمد المصري بالمركز الأول وجاء الفارس جواد نظام بالمركز الثاني وحل أغيد تسابحجي ثالثاً والفارس محمود المصري رابعاً والفارس مؤيد الجاموس خامساً.

وتصدرت الفارسة بشرى الأسد منافسات فئة “ميديوم تور” لارتفاع 125 سم وجاءت الفارسة شام الأسد في المركز الثاني فالفارس مؤيد الجاموس ثالثاً والفارس قتيبة الدغلي رابعاً والفارس ليث العلي خامساً وختام اليوم الثاني من البطولة كان مع الفئة العليا “بيغ تور” لارتفاع 135 التي انتهت منافساتها بحلول الفارس ليث العلي أولا تلاه الفارس محمد جوبراني ثم الفارس هاني بدران فالفارسة آية حمشو والفارس همام خولي.

وتستكمل منافسات البطولة يوم غد فتقام مباراة تتابع ومباراة للسمول تور للصعوبات المتدرجة لارتفاع 120 سم مع حاجز الجوكر 150 سم ومباراة للميديوم تور للصعوبات المتدرجة لارتفاع 135 سم مع حاجز الجوكر 150 سم.

محمد الرحيل