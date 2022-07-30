الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً شديد الحرارة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 40 / 24

المنطقة الجنوبية 40 / 24

المرتفعات الجبلية 33 / 19

المنطقة الوسطى 40 / 24

المنطقة الساحلية 33 / 24

المنطقة الشمالية 41 / 24

منطقة الجزيرة 45 / 28

المنطقة الشرقية 46 / 29

منطقة البادية 42 / 28.

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