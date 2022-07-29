موسكو: الغرب منخرط في الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد المدنيين

نيويورك-سانا

أكد نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أن الغرب منخرط في جرائم الحرب التي يرتكبها نظام كييف ضد المدنيين عبر تزويده بالأسلحة التي تواصل روسيا تدميرها باعتبارها هدفاً عسكرياً مشروعاً.

وبين بوليانسكي في جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في أوكرانيا أن نظام كييف بالتواطؤ مع الغرب يستهدف المنشآت المدنية بشكل يومي في إقليم دونباس ويزعمون بأنها عمليات روسية لافتاً إلى تقديم كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا أسلحة دقيقة يقتل بها الأطفال والأبرياء.

وبين بوليانسكي أن كل محاولات تزويد كييف بالسلاح لن تؤدي إلا لإطالة معاناة الشعب الأوكراني لافتاً إلى أن الحرب التي يواصلها الغرب بالوكالة في أوكرانيا اتخذت أبعاداً خطيرة لجهة الشبكات الإجرامية التي تهرب الأسلحة إلى دول الاتحاد الأوروبي وتخزنها على الحدود والتي ستؤول في النهاية إلى داخل أوروبا جراء الفساد الموجود في أوكرانيا.

وأوضح بوليانسكي أن قيام الدول الغربية بتسليح نظام كييف يهدف إلى إنقاذ نظام أصبح في حالة احتضار معرباً عن استغرابه حيال صمت المجتمع الدولي على استهداف الغرب لمحطة زابوروجيه النووية.

وفيما يتعلق بموضوع الحبوب والأسمدة قال بوليانسكي: في الأشهر الماضية أحرزنا تقدماً بالنسبة لإيصال الحبوب والأسمدة الروسية للأسواق الدولية وسنصدر خمسة ملايين طن من الحبوب.. كما شهدنا تقدماً في مسألة نزع القيود عن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية محذراً من أن استمرار شحن القوات الأوكرانية للأسلحة من ميناء أوديسا سيعرقل تطبيق اتفاق الحبوب.

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