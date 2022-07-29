ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى عشرة قتلى

مانيلا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب شمال الفلبين إلى عشرة قتلى بعد العثور اليوم على أربع جثث بين الأنقاض بينما تواصلت الهزات الارتدادية في المنطقة الجبلية.

وذكرت فرانس برس أن عناصر الأنقاذ في بلدة لوبا الواقعة في مقاطعة أبرا الأكثر تضرراً انتشلوا جثث أربعة رجال على جزء من الطريق الذي طمرته انهيارات التربة جراء الزلزال الذي وقع الأربعاء الماضي وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق أن انهيارات التربة والدمار في المباني أدت إلى مقتل ستة أشخاص في أبرا والمقاطعات المجاورة وإصابة أكثر من150 شخصاً بجروح.

وشعر سكان المنطقة الجبلية بالزلزال الذي ألحق أضراراً بآلاف المنازل وأدى إلى انهيار مبان وهز أبراجاً على بعد مئات الكيلومترات في العاصمة مانيلا.

وتقوم طوافات عسكرية بإيصال المساعدات الغذائية ومواد إغاثة إلى المنطقة حيث لا يزال نحو خمسة آلاف شخص في مراكز إيواء حسبما أعلنت أجهزة الرعاية الاجتماعية.

وتم تسجيل أكثر من ألف هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال وفق ما أعلن المركز الحكومي لرصد الزلازل اليوم.

وتشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على حزام النار وقوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency