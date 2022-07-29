انطلاق منافسات الدور الأول من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت 2022

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم منافسات الدور الأول من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت دبليو أر أو سيريا 2022 التي تنظمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع على مدى يومين ضمن صالات المدينة الرياضية في اللاذقية بمشاركة 126 فريقاً من مختلف المحافظات.

وعكست التصاميم والأفكار التي قدمتها الفرق المشاركة روح الإبداع لدى الأجيال الصاعدة من شباب ويافعين وقدرتهم على توظيف تقنيات الذكاء الصنعي وعلوم الروبوت لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم والمساهمة في بناء المستقبل لبلدهم.

وأوضحت مديرة الأولمبياد العلمي السوري لين قاسم في تصريح لمراسل سانا أن اليوم الأول من البطولة يتضمن 3 جولات لكل فريق وتتأهل الفرق التي تحقق أعلى عدد من النقاط إلى الأدوار النهائية يوم غد حيث يتوج الفائزون الثلاثة الأوائل بكل مسابقة كما تمنح جوائز تقديرية للفرق المميزة من حيث المشاركة والحضور.

وتشهد بطولة العام الحالي وفقاً لقاسم منافسة قوية تجلت بزيادة عدد الفرق المشاركة عن العام الماضي إلى الضعف من المدارس الحكومية والخاصة والجمعيات وأندية الروبتيكس من مختلف المحافظات مبينة أن الغاية من البطولة نشر ثقافة الذكاء الصنعي والروبوت والبرمجة بين التلاميذ والطلاب بمختلف فئاتهم وتأهيل فرق تمثل سورية في المنافسات الدولية.

واعتبر رئيس اللجنة العلمية لعلوم الروبوت مهيب النقري أن ما يميز هذه البطولة هو إدخال أنماط جديدة بهدف تحفيز روح الإبداع والابتكار والتصميم منوهاً بارتفاع عدد مدارس المتفوقين المشاركة إلى 32 فريقاً يمثلون 17 مدرسة وبالمستوى العالي والأداء المتميز لجميع المشاركين.

وتحدث مدرب فريق روبو إيغلز وطالب هندسة الميكاترونيك أسامة القاسم من جامعة البعث بحمص عن مهارات فريقه في تصميم روبوت خدمي بالمجال المنزلي والطبي مبيناً أنه تم تصميم وتصنيع الروبوت دون الاستعانة بقطع جاهزة.

ومن الفريق ذكرت الطالبة مرح سلامي من الصف الأول الثانوي بثانوية الشهيد باسل الأسد للمتفوقين الأولى بحمص أن فكرة التصميم مستوحاة من ظروف جائحة كورونا حيث أن الروبوت يساعد مرضى الحجر الصحي ويسهم بحماية العاملين بالمستشفيات معبرة عن رضاها بما أنجزه الفريق ولا سيما أن الفترة كانت قصيرة جداً.

كما شارك فريق أورورا المؤلف من الطلاب كريم رسلان وملهم عدلة وسلام شيخ حسن من الصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد باسل الأسد المتفوقين الأولى بحلب بروبوت مساعد في المستشفيات بما يخفف الاحتكاك بين الأشخاص وإتاحة الفرصة للأطباء للتعامل مع الإصابات الخطيرة حيث يستطيع الروبوت تقديم خدمات طبية مثل قياس الضغط والسكر وإعطائهم حبة دواء مناسبة وجمع معلومات عن المريض وإرسالها إلى الطبيب ليعاين الحالة لاحقاً.

وتميز الروبوت الذي صممه فريق نو ميرسي المؤلف من الطلاب حيدر سلامة وزين محمد ورماح سويد من المركز الوطني للمتميزين في اللاذقية وفق المدرب باهر خيربك بأنه متكامل ميكانيكياً وكهربائياً وبرمجياً وقادر على إنجاز عدة مهام ومن شأنه أن يسهم في تحسين النظام الصحي ولا سيما فيما يتعلق بناحية التعقيم في ظل جائحة كورونا.

ولفت الطالب حيدر إلى أن مهمة الروبوت تحديد الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات وتقديمها لهم إضافة إلى قدرته على توصيل الأغراض لغرف المرضى وبالتالي تفادي مشكلة انتقال المرض.

علاء ابراهيم ورشا رسلان

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