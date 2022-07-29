الموارد المائية في اللاذقية تواصل صيانة نفق 16 تشرين للري

اللاذقية-سانا

تتواصل في محافظة اللاذقية أعمال صيانة نفق 16 تشرين في موقع ري عين البيضا والذي يروي الأراضي الزراعية في القطاع الشمالي بريف المحافظة.

وأوضح مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس فراس حيدر أن العمل متواصل بشكل حثيث ضمن ثلاث ورديات لإصلاح الضرر في النفق الذي يقع على عمق 150 متراً جراء تكسر في أرضيته متوقعاً إنجاز أعمال الصيانة قبل نهاية شهر آب القادم.

وبين حيدر أن المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية تقوم بتنفيذ عمليات الصيانة تحت إشراف مديرية الموارد المائية موضحاً أن التأخر في إنجاز العمل سببه اتساع حجم التكسير في قسم من الأرضية.

يذكر أن نفق ري عين البيضا منشأة إسمنتية مسلحة تحت الأرض تمتد من بوابة تحت سد 16 تشرين وتغذي الأراضي الزراعية من دوار رأس شمرا إلى برج إسلام وتسبب العطل الذي تعرضت له بعدم وصول مياه الري للمساحات الزراعية في المناطق الشمالية التي تروى من السد.

منال عجيب

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