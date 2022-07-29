وزير التنمية الاقتصادية الروسي: حالة اقتصادنا أفضل من التوقعات

موسكو-سانا

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أن وضع الاقتصاد الروسي أفضل من التوقعات في الربيع الماضي لكن النشاط الاستهلاكي لا يزال منخفضاً.

ونقل موقع قناة ار تي عن الوزير الروسي قوله اليوم “إن حجم الواردات السلعية إلى روسيا عبر دول ثالثة (الاستيراد الموازي) بلغ قرابة 4 مليارات دولار”.

وعند مقارنة أداء الاقتصاد الروسي مع العام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا لفت ريشيتنيكوف إلى أن الاقتصاد في حزيران 2022 تراجع بوتيرة أقل من الجائحة.

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