الطليعة يعين كادراً جديداً لفريقه الأول بكرة القدم

حماة-سانا

شكلت اللجنة المؤقتة لنادي الطليعة الكادر الإداري والتدريبي لفريق الرجال بكرة القدم الذي سيشارك في منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وتألف الكادر من فراس قاشوش مدرباً وأيمن الخالد مساعداً له وحكم بارودي مدرباً للحراس وعبد الستار كردي إدارياً ومهند الأمين معداً بدنياً وعبد الرحمن البرازي معالجاً فيزيائياً وحكم الحموي منسقاً إعلامياً وهايل شكور مشرفاً طبياً وكسار بصيلة مسؤولاً عن التجهيزات.

ومن المقرر أن يفتتح نادي الطليعة مشاركته في الدوري الممتاز بلقاء الوثبة ضمن الجولة الأولى من مرحلة الذهاب التي ستنطلق في شهر أيلول المقبل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency