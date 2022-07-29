إعادة تأهيل بئر الخشابي في حي درعا البلد

درعا-سانا

أعاد فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا تأهيل وتشغيل بئر الخشابي في منطقة درعا البلد بعد توقفه جراء الأعطال التي لحقت به بسبب الإرهابيين.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن البئر تسهم في تأمين احتياجات أكثر من 1500 مستفيد من مياه الشرب إضافة إلى ري حقول الزيتون لأكثر من 200 مزارع.

وأضاف المسالمة: إن البئر باشرت بضخ المياه للأهالي ومزارعي الزيتون بعد إعادة تأهيل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المياه في درعا والمجتمع المحلي في درعا البلد.

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