رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية يحذر من عواقب الضغط على روسيا

برلين-سانا

حذر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية في ألمانيا مايكل كريتشمر من خطورة الضغط المستمر على روسيا.

وأوضح كريتشمر في حديث لصحيفة “دي تسايت” الألمانية أن فكرة العزلة الدائمة لروسيا سخيفة وخطيرة والأمر الأكثر خطورة بالنسبة لنا هو روسيا المتوجهة إلى العلاقات مع الصين دون أي علاقات لها مع أوروبا.

وأشار السياسي الألماني إلى أن موسكو وأوروبا تمكنتا خلال العقود القليلة الماضية من بناء علاقات قوية في قطاعات العلوم والثقافة والأعمال.

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