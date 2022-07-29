بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 25-7-2022 2022-07-29 السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل المشاركين في اجتماع الأدباء والكتّاب العرب المنعقد في دمشق 28-7-2022 أمام السيد الرئيس بشار الأسد.. محافظا الحسكة وحماة الجديدان يؤديان اليمين القانونية 24-7-2022 السيد الرئيس بشار الأسد يمنح السفير الصيني بدمشق وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة 27-7-2022 مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ووزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 25-7-2022 بسعة 135 سريراً.. افتتاح مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بريف دمشق 25-7-2022 12 دولة عربية تشارك في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في مكتبة الأسد بدمشق 26-7-2022 إنجاز 80 بالمئة من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة سيف الدولة الأثرية بحلب 26-7-2022 افتتاح مركز عدرا للتدريب والتوظيف في مدينة عدرا الصناعية 27-7-2022 براعم الفروسية وذوو الهمم يفتتحون بطولة الجيش السابعة لقفز الحواجز 28-7-2022 أبرز الأحداث في أسبوع 2022-07-29 Afraa