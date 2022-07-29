مكتب نقل البضائع بدرعا ينقل أكثر من 28 ألف طن لصالح القطاع العام

درعا-سانا

نقل مكتب تنظيم نقل البضائع في درعا خلال النصف الأول من العام الحالي مواد أساسية لصالح القطاع العام بلغت كميتها الإجمالية أكثر من 28 ألف طن توزعت على حبوب ودقيق وسكر وأعلاف وغيرها.

وذكر مدير المكتب المهندس يوسف الغزاوي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المكتب يقوم بتأمين السيارات الشاحنة لنقل المواد الأساسية لجهات القطاع العام مبيناً أن النصف الأول شهد نقل 11625 طناً من الحبوب بعدد سيارات 465 سيارة وكمية دقيق بلغت كميتها 16525 طناً بنحو 661 سيارة وأعلاف ومواد مختلفة بلغت كميتها 365 طناً بـ146 سيارة.

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