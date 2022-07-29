الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً خطط له متطرفو (القطاع الأيمن) الأوكراني

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن إحباط هجوم إرهابي خطط له نازيو “القطاع الأيمن” المتطرف في ليبيتسك غرب روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الخدمة الصحفية للجهاز قولها في بيان: “تم احتجاز ثلاثة أشخاص من مواطني أوكرانيا وهم رجل وامرأتان كانوا قد وصلوا سابقاً إلى روسيا ونزلوا في قرية غوريتسي بمنطقة دوبروفسكي في مقاطعة ليبيتسك وتبين أنهم ينتمون لمجموعة التخريب والاستطلاع التي أنشأها “القطاع الأيمن” تحت اشراف جهاز الأمن الأوكراني”.

وأضاف البيان إنه ووفقاً للمحققين فقد وصل الأشخاص الثلاثة المذكورون إلى روسيا لتفجير عبوة ناسفة كبيرة في مكان مزدحم في أحد مرافق البنية التحتية للنقل في ليبيتسك.. وتم العثور على مكونات القنبلة الأنبوبية في مخبئهم كما تم العثور على مراسلاتهم مع أعضاء آخرين في “القطاع الأيمن” تكشف عن نواياهم.

وأكد ضابط عمليات في جهاز الأمن عبر شريط فيديو نشره جهاز الأمن الفيدرالي أن هؤلاء المخربين تلقوا تدريبات في مركز “ديسنا” التابع للجيش الأوكراني بتوجيه من مدربين أجانب للاستطلاع والتخريب.

وقال ضابط العمليات إن المحتجزين الثلاثة الذين حضروا للعمل الإرهابي قاموا بزيارة الأماكن العامة ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل العام حيث تركوا مراراً حقائب وطرودا مختلفة لاختبار يقظة سلطات إنفاذ القانون والمواطنين.

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