SCS-NET
الشريط الأخباري

الاحتلال التركي يعتدي بقذائف المدفعية على ريف القحطانية شمال الحسكة

2022-07-29

الحسكة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي صباح اليوم بالمدفعية على قرية “ملا عباس” في ناحية القحطانية بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بأضرار مادية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسلة سانا أن “مدفعية الاحتلال التركي اعتدت بعدد من القذائف على قرية ملا عباس في ناحية القحطانية بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بأضرار مادية في الحقول الزراعية”.

وتعتدي قوات الاحتلال التركي والإرهابيون بالمدفعية والقذائف المختلفة على القرى والبلدات بالريف الشمالي لمحافظات الرقة وحلب والحسكة ما تسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى نزوح آلاف الأسر خلال الأشهر الماضية نتيجة كثافة الاعتداءات وضراوتها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

اعتداء تركي على قرى في ريف القامشلي ونزوح عشرات الأسر

الحسكة-سانا جدد الاحتلال التركي مساء اليوم اعتداءاته على الأراضي السورية واستهدف بالمدفعية محيط قرية تل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved