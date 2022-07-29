استطلاع رأي برازيلي: دا سيلفا يحتفظ بتقدمه على منافسه بولسونارو في السباق لانتخابات الرئاسة

برازيليا-سانا

أظهر استطلاع حديث للرأي تقدم الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفارق كبير يبلغ 18 نقطة على الرئيس الحالي جايير بولسونارو في نوايا تصويت المواطنين على الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول المقبل.

وذكرت وكالة فرانس برس أن دا سيلفا الذي يسعى إلى ولاية رئاسية ثالثة بعدما حكم البلاد من 2003 إلى 2010 حصل في الاستطلاع الذي أجراه “معهد داتافوليا” المرجعي على 47 بالمئة من نوايا التصويت للدورة الأولى أي النسبة نفسها التي سجلت في الاستطلاع السابق قبل شهر.

وبين الاستطلاع أن بولسونارو 67 عاماً تقدم نقطة واحدة فقط لتبلغ نسبة مؤيديه 29 بالمئة ويبدو أنه لم يستفد حالياً من إعلان برنامج الإنفاق الاجتماعي الذي وافق عليه البرلمان قبل أسبوعين.

وقبل شهرين من هذه الانتخابات المقرر عقدها لم يحصل المرشحون الآخرون في المنافسة سوى على نسب ضئيلة جداً من التأييد لا تتجاوز الثمانية بالمئة لسيرو غوميز و2 بالمئة لسيمون تيبيت حسب الاستطلاع.

وأجري الاستطلاع في الـ 27 والـ 28 من تموز الجاري حيث قال المحلل السياسي أدريانو لورينو من المكتب الاستشاري “بروسبيكتيفا” عن ذلك أن هذه النتائج تدل على أن ناخبي دا سيلفا وبولسونارو مقتنعون تماما بتصويتهم.

وأضاف إن الإجراءات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة لصالح الإنفاق الاستثنائي الذي وافق عليه البرلمان يمكن أن تجعل من الممكن “تقليص الفجوة” بين الرجلين لكن لن يكون لها على الأرجح التأثير الكافي لقلب الاتجاه لصالح الرئيس الحالي وبالتالي يمكن أن يعمد بولسونارو إلى تكثيف “تشكيكه في النظام الانتخابي والمؤسسات”.

وفي الأشهر الأخيرة صعد بولسونارو هجماته على نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية المطبق منذ 1996 في خطوة رأى محللون أنها قد تكون تمهيداً لاحتجاج على نتائج التصويت في حال هزيمته.

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