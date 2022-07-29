أجواء شديدة الحرارة ومغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً شديد الحرارة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الجمعة السبت الأحد دمشق 40 / 24 40/ 23 39 / 23 القنيطرة 37 / 19 37 / 19 36 / 18 درعا 39 / 24 40/ 24 39/ 23 السويداء 36 / 21 36 / 20 35 / 20 حمص 40 / 23 40 / 22 38/ 22 حماة 42 / 23 41 / 23 39 / 21 الحسكة 45 / 29 46 / 27 45 / 27 اللاذقية 33 / 25 33 / 24 32 / 24 طرطوس 34 /23 33 / 23 32 / 22 حلب 41 / 24 40 / 23 39 / 23 ادلب 38 / 22 38/ 21 36 / 21 دير الزور 46 / 28 46 / 29 44 / 29 الرقة 44 / 28 43 / 27 41 / 27

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