نيكاراغوا تمنع السفير الأميركي الجديد من دخول أراضيها

ماناغوا-سانا

منعت حكومة نيكاراغوا سفير الولايات المتحدة الجديد هوغو رودريغيز من دخول البلاد متهمة إياه “بالتدخل” و”عدم الاحترام” عقب تصريحات مسيئة أطلقها ضد ماناغوا.

وكان السفير رودريغيز هاجم نيكاراغوا في كلمة أمام مجلس الشيوخ الأميركي وادعى أنها “تتحول إلى دولة منبوذة في المنطقة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا قوله في رسالة موجهة إلى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إن “حكومة نيكاراغوا وفي إطار سلطاتها وممارستها لسيادتها الوطنية تسحب على الفور التصريح الممنوح لهوغو رودريغيز على اثر تصريحاته التي تنم عن تدخل وعدم احترام”.

وأشار مونكادا إلى أن السفير الأميركي الجديد “ليس من حقه التدخل في القضايا الوطنية التي لا تعني سوى شعب نيكاراغوا”.

وعين الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار الماضي رودريغيز سفيراً لدى ماناغوا ويفترض أن يصدق برلمان نيكاراغوا على تعيينه قبل اعتماده رسمياً.

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