دونيتسك: قوات كييف تقصف مجدداً أراضي الجمهورية

دونيتسك-سانا

بينت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية جددت صباح اليوم قصفها أراضي الجمهورية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سلطات الجمهورية قولها في بيان نشر في تطبيق “تلغرام” إن قوات كييف أطلقت نحو الساعة السادسة من صباح اليوم ثماني قذائف من عيار 152 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك.. وقبل منتصف الليلة الماضية بقليل أطلقت 12 قذيفة من العيار نفسه على بلدة يلينوفكا الواقعة على بعد حوالي 25 كيلومتراً جنوب غرب دونيتسك.

ولم تذكر السلطات ما إذا أدت الغارات الأوكرانية إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وكانت قيادة قوات دونيتسك أعلنت أمس مقتل أربعة مدنيين وإصابة 11 آخرين خلال اليوم السابق نتيجة القصف الأوكراني.

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