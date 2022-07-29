حفل استقبال بمناسبة استقلال باكستان.. السفير خان: مستمرون في دعم سورية بمواجهة الإرهاب

دمشق-سانا

أقامت سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في دمشق حفل استقبال مساء اليوم بمناسبة ذكرى الاستقلال الخامسة والسبعين وذلك في منزل السفير الباكستاني في يعفور بريف دمشق.

وفي كلمة له أكد سفير باكستان في دمشق سعيد محمد خان أن الشعب الباكستاني بذل التضحيات الجسام لتصبح بلاده دولة يسودها التسامح والمساواة والعدل مؤكداً أن علاقات الباكستان مع دول العالم تستند للإيمان العميق بالعدل والمساواة واحترام استقلال ووحدة أراضي كل الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منها .

ونوه السفير خان بالمثل والقيم العليا والعلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع بين باكستان وسورية واشتراكهما بمواقف متماثلة في كل المحافل الدولية مشدداً على استمرار بلاده في دعم سورية بمواجهة الإرهاب.

واستعرض السفير خان محطات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الإنسانية والتربوية والطبية والنقل الجوي موضحاً أن وفداً تجارياً من بلاده سيزور سورية الشهر القادم لبحث مجالات التعاون التجاري المشترك وإرساء الأسس المتينة والدائمة لذلك ومساعدة الشعب السوري في كسر العقوبات الجائرة التي فاقمت من معاناته.

من جهته أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري في كلمة له أن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين السوري والباكستاني عريقة وتاريخية منوهاً بالدعم المقدم من باكستان لسورية في المحافل الدولية والإقليمية.

ولفت الجعفري الى موقف باكستان الواضح والشجاع والثابت تجاه المحنة التي مرت بها سورية خلال السنوات الماضية والذي أثبت عمق ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مشيراً إلى أن باكستان بذلت جهوداً كبيرة للتخفيف من الحملة الشرسة ضد سورية وشعبها الصامد ووقفت إلى جانبها في محاربة الإرهاب.

وأعرب الجعفري عن تقدير سورية للمساعدات التي قدمتها وتقدمها باكستان للشعب السوري في كل الصعد متوجها لباكستان بالتهنئة بذكرى استقلالها عن الاستعمار البريطاني متمنياً أن تحقق المزيد من التقدم والرفاهية والازدهار.

حضر الحفل وزراء السياحة والأشغال العامة والإسكان والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والدولة لشؤون مجلس الشعب والدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من السفراء ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومديرو الإدارات في وزارة الخارجية .

ريم حشمه ووسيم العدوي

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