فعاليات فنية وموسيقية وعرس قروي في سابع أيام مهرجان القلعة والوادي

حمص-سانا

تميزت فعاليات مهرجان القلعة والوادي بحمص في يومه السابع بتنوع فني وموسيقي حمل في بساطته نكهة القرية وجمال الطبيعة الساحرة في الريف الغربي.

وانطلقت الفعاليات من ساحة كنيسة سيدة البشارة الشحارة في قرية المزينة في يوم فرح الطفولة بمشاركة أطفال ويافعي القرية والقرى المجاورة رسموا لوحات تنبض بالحياة والفرح على الجدران وركبوا قطار الفرح وغنوا ورقصوا على أنغام أغاني الطفولة.

وأشار هاني أسد من كشاف سيدة البشارة في تصريح لسانا أن فعالية اليوم تضمنت مسابقات ترفيهية وألعاب أطفال وفقرات غنائية بمشاركة 1200 من الأطفال كما تم توزيع المأكولات الشعبية والجوائز الرمزية التشجيعية على الفائزين بالمسابقات.

ولفتت جويل سلوم مشرفة على تدريب الأطفال على الرسم إلى أهمية هذه الفعالية باعتبارها وسيلة للتسلية والمتعة وإدخال الفرح لقلوب الأطفال.

وأعرب كل من الأطفال زين بيطار وستيفان عدرة ومايكل درة عن سعادتهم بالمشاركة بالأنشطة وخاصة ورشات الرسم والمسابقات التي أضفت جواً من الألفة والتعاون.

وفي قرية الحواش اختتمت فعاليات الرسم على جدار مشفى الحصن البطريركي عبر 22 لوحة جدارية لفنانين تشكيليين ومواهب شبابية تنوعت مواضيعها بين الطبيعة والحب والإنسانية.

نقيب الفنانين بحمص إميل فرحة اشار إلى أنه تم البدء بالرسم والتجهيز لهذه الفعالية منذ أسبوع بمشاركة 19 فناناً أرادوا هذا العام من خلالها الرسم على الجدران توثيق الرسوم لتكون دائمة واللوحات مختلفة من زخرفة ومناظر طبيعية من وحي الطبيعية.

الفنانة التشكيلية محبة ليون أشارت الى مشاركتها بلوحتين جداريتين بينما بينت الشابة لونا جردي طالبة هندسة عمارة سنه أولى أن مشاركتها بالرسم على الجدران من خلال لوحة عبارة عن واجهة معمارية لنماذج أبنية مختلفة.

واختتمت الفعاليات بعرس قروي ومأكولات شعبية وسهرة فنية أحياها المطرب ابراهيم بيطار في ساحة الناصرة وسط حضور شعبي.

المهندس ميلاد حجي رئيس مجلس بلدة الناصرة أشار إلى أن البلدة اعتادت أن تقيم هذه الفعالية التراثية الشعبية كل عام بالإضافة لمعرض الأدوات المستخدمة قديماً لتعريف جيل الشباب سواء المقيم في سورية أو في المغترب على تراث الآباء والأجداد وزيادة ارتباطهم بالأرض.

واعتبر منظم الفعالية سائد سعد الدين أنها تهدف إلى إعادة إحياء تراث الناصرة القديم وفلكلورها الغني ومأكولاتها الشعبية.

صبا خير بيك ورشا المحرز

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