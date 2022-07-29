الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي: التدخل بشؤون تايوان (لعب بالنار)

بكين-سانا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن إلى احترام مبدأ “الصين الواحدة” محذراً من أن تدخل واشنطن بشؤون تايوان “لعب بالنار”.

ونقلت وكالة شينخوا عن الرئيس شي قوله اليوم خلال اتصال هاتفي أجراه معه بايدن إن “الصين تعارض بشدة المخططات الرامية إلى انفصال تايوان والتدخل الخارجي في شؤونها”.

وتابع الرئيس الصيني إن “موقف الصين حكومة وشعباً بشأن قضية تايوان ثابت وإن حماية السيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها بحزم هو الإرادة الراسخة لأكثر من 1.4 مليار صيني وإن إرادة الشعب لا يمكن تحديها ومن يلعب بالنار سيهلك بها” مضيفاً إنه يأمل أن “تكون الولايات المتحدة واضحة بشأن ذلك”.

وأشار الرئيس شي إلى أنه من الخطأ النظر إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أنها مثال للتنافس الاستراتيجي.

وكانت الصين حذرت في وقت سابق من عواقب قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة إلى تايوان مشددة على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادة الصين ووحدة أراضيها.