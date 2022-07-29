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خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في اليمن

2022-07-28

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 74 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات اليمنية لوكالة سبأ أن من بين خروقات قوى العدوان تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى رصد 13 خرقاً بقصف مدفعي و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

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