أتلتيكو مدريد يضم الأرجنتيني مولينا قادما من أودينيزي

مدريد-سانا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عن تعاقده مع الظهيرالدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا قادماً من أودينيزي الإيطالي.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم ضم مولينا صاحب الـ 24 عاماً إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لخمس سنوات لكن أتلتيكو لم يحدد قيمة الصفقة إلا أن الصحافة الإسبانية قدرتها بنحو 15 مليون دولار شاملة المكافآت.

وتدرج مولينا في نادي بوكا جونيورزالأرجنتيني قبل أن ينتقل إلى أودينيزي في العام 2020 حيث لعب 68 مباراة وسجل عشرة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة.

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