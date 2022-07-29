كائنات من ضوء.. عرض مسرحي للاتحاد الوطني لطلبة سورية وجامعة البعث بملتقى (الحسين بوزيان) الدولي في تونس

تونس-سانا

شارك الاتحاد الوطني لطلبة سورية وجامعة البعث بعرض مسرحي بعنوان “كائنات من ضوء” في ملتقى “الحسين بوزيان” الدولي للمسرح الجامعي الذي انطلقت فعالياته في تونس أمس الأول.

العرض المسرحي السوري جاء ضمن سلسلة عروض في فعاليات الدورة الأولى للملتقى إلى جانب عروض تمثل هواة المسرح الجامعي من كل من تونس والجزائر وفلسطين والأردن وليبيا والعراق وسلطنة عمان.

ويعقد الملتقى تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية وديوان الخدمات الجامعية للشمال في تونس بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية.

وسيقدم خلال الملتقى 11 عرضا مسرحيا بالإضافة الى ورشات حوارية وندوات فكرية وتتواصل فعالياته حتى الـ 31 من تموز الحالي.

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