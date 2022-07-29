بيت السينما يعرض فيلم الأب في سينما الكندي دمشق

دمشق-سانا

لاقى اختيار بيت السينما لفيلم “الأب” في محطته الجديدة مساء اليوم ضمن برنامج عروضه ترحيباً وتفاعلاً من جمهور سينما الكندي.

ويتناول الفيلم البريطاني الفرنسي تداعيات ذاكرة الرجل العجوز انتوني الذي يعاني من تشويش ذهني في ذاكرته وتختلط عليه الشخصيات ليضع الشريط مشاهديه في حالة مشابهة لما يعيشه البطل مع طرح عدة أسئلة أخلاقية حول علاقة الأب بابنته ليترك بالوقت ذاته لكل مشاهد حرية قراءة مقولة العمل.

وعن اختيار الفيلم قال المخرج رامي نضال أحد المشرفين على مشروع بيت السينما في تصريح لسانا: “جاء اختيار الفيلم لكونه مختلفاً عن الأفلام الروائية التقليدية ومقتبس عن مسرحية وقدم بأسلوب أقرب للمسرح في التعامل مع امكنة التصوير والمونتاج مبيناً أن مخرج الفيلم ينتمي لجيل الشباب واستطاع إقناع الممثل هوبكنز بتبني النص ولعب دور البطولة فيه.

ولفت نضال إلى أن الفيلم تناول موضوع قليل التطرق في السينما عموماً وقدم طروحاته بأسلوب حواري بشكل غالب ما أعطاه خصوصيته وساعد على تفاعل جمهور بيت السينما معه من خلال النقاش الذي جرى بعد العرض.

يذكر أن فيلم الأب من تأليف وإخراج الفرنسي فلوريان زيلر وهو مقتبس عن مسرحية بالاسم ذاته ومن إنتاج عام 2020 و حاصل على جائزة الأوسكار والبافتا لأفضل ممثل رئيسي والتي نالها الممثل الإنكليزي أنتوني هوبكنز.

محمد سمير طحان