براعم الفروسية وذوو الهمم يفتتحون بطولة الجيش السابعة لقفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

منافسات بطعم خاص كان محبو رياضة الفروسية على موعد معها ضمن فئة البراعم للفرسان الصغار ببطولة الجيش السابعة لقفز الحواجز التي يستضيفها نادي الباسل بالديماس بريف دمشق حتى الاثنين القادم.

أكثر من أربعين فارساً افتتحوا طريقهم اليوم في عالم البطولات وسط تشجيع حار من ذويهم لتكون بطولة الجيش بقفز الحواجز خطوتهم الأولى نحو الفئات الأعلى في السنوات القادمة.

ففي المسابقة التي شهدتها صالة الأغر بنادي الباسل توج جميع الفرسان المشاركين بعد أن قدموا أداء ملفتاً وحماسياً نال إعجاب لجنة التحكيم حيث تم توزيع المتسابقين إلى فئتين ونال الفرسان في نهاية المنافسات نقاطاً تصنيفية كانت متقاربة وكان التتويج من نصيب الجميع.

وسبقت مباراة البراعم مسابقة خاصة لفرسان الأولمبياد الخاص السوري بمشاركة فرسان مثلوا محافظات حلب وحماة ودمشق وذلك في إطار دعمهم وتشجيعهم على مواصلة الرياضة وإعطائهم الفرصة لإثبات جدارتهم في الفروسية وتم بنهاية هذه المسابقة تتويج جميع الفرسان المشاركين.

رئيس لجنة التحكيم جهاد مرعي قال في تصريح لسانا أن الحماس والمنافسة كانا حاضرين لدى الفرسان الصغار ضمن فئة البراعم كما لو كانت بالفئات الأعلى وهذه مباريات تشجيعية الهدف منها تعريف الفارس على القواعد الأساسية في رياضة قفز الحواجز وتعلم السيطرة على الجواد وقد أقيمت لفئتين وفقاً لأعمار المشاركين مضيفاً أن مباراة ذوي الهمم كانت هي الأخرى لها حضورها من خلال الفرسان الذي أظهروا حماساً كبيرا وأثبتوا جدارتهم وقدرتهم على خوض منافسات الفروسية بكل ثقة.

منافسات الصغار على أرض الصالة عكسها تشجيع وحماس أهاليهم على المدرجات حيث لفت عدد من الأهالي إلى أهمية إقامة بطولات البراعم لكونها تضع أطفالهم في أجواء المنافسات على أرض الملعب كما أنها تكسر حاجز الخوف من المشاركة في البطولات وتعزز فيهم ثقتهم بأنفسهم وتعدهم بشكل جيد للسنوات القادمة.

وعبر الفرسان الصغار عن سعادتهم بدخول مباريات القفز على الحواجز كل على طريقته ورغم أن الكلمات لم تساعد بعضهم لوصف المنافسات وأجواء المباريات لكن الطموح بالوصول إلى منصات التتويج بدا هدفاً واضحاً منذ اليوم.

وتبدأ منافسات الفئات الأعلى لبطولة الجيش غداً بإقامة منافسات فئة الأطفال لارتفاع حواجز 75 سم وميني تور 90 سم واما تور 105 سم وسمول تور 115 سم وميديوم تور 125 سم وبيغ تور 135 سم على أن تستكمل المنافسات بعد غد فتقام مباراة تتابع ومباراة للسمول تور للصعوبات المتدرجة لارتفاع 120 سم مع حاجز الجوكر 150 سم ومباراة للميديوم تور للصعوبات المتدرجة لارتفاع 135 سم مع حاجز الجوكر 150 سم.

أما الاحد القادم فتجري منافسات فئات المرور والتحضيري والاطفال وميني تور واما تور فيما سيكون الاثنين القادم هو اليوم الختامي للبطولة مع إقامة نهائي فئات سمول تور وميديوم تور وبيغ تور.

محمد الرحيل

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