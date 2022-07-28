البيان الختامي لاجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب: ضرورة رفع كل أشكال الحصار عن سورية

دمشق-سانا

أكد البيان الختامي لاجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب على ضرورة رفع كل أشكال الحصار عن سورية الذي يستهدف إخضاعها شعباً ودولة ومواجهة الاحتلالين الأمريكي والتركي.

وشدد البيان على أن الجولان السوري المحتل أرض سورية وعلى الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منه مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه كاملة وإدانة التطبيع بكل أشكاله.

واعتبر البيان أن الإرهاب يشكل الخطر الأكبر على مستقبل الأمة العربية والقيم الإنسانية لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وصون تراثه الثقافي والوقوف مع الشعب العراقي المقاوم ورفض التدخل الخارجي في شؤونه.

وأدان البيان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات قمعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على الحريات والممارسات الإرهابية ضد الفلسطينيين والتضييق عليهم داعياً إلى رفض التطبيع بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية لما له من خطر على “ثقافتنا وتاريخنا ومستقبلنا” مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب وعلى الجميع دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه كاملة وفي مقدمتها حقهم في العودة وتقرير المصير وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

يتبع …