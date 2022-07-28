الاقتصاد الأمريكي ينكمش 0.9 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري

واشنطن-سانا

انكمش الاقتصاد الأمريكي 0.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري ليفاقم المتاعب التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيان أصدره مكتب التحليل الاقتصادي لدى وزارة التجارة الأمريكية اليوم فإن القراءة الأولى أظهرت انكماش الاقتصاد 0.9 بالمئة في الربع الثاني من 2022 مقابل انكماش 1.6 بالمئة خلال الربع الأول.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي أعلى تضخم منذ 41 عاماً عند 9.1 بالمئة وبدأت سوق العمل تظهر تصدعات وسط مخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية والتوقعات المالية العالمية وارتفاعات أسعار الفائدة.

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