ميدفيديف: بحر البلطيق أصبح تحت سيطرة الناتو

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم أن بحر البلطيق تحول الآن إلى منطقة يسيطر عليها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مدفيديف قوله للصحفيين إن “انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم الوضع الأمني في منطقة البلطيق حيث بات بحر البلطيق في الواقع بحراً تسيطر عليه دول الناتو”.

وحسب ميدفيديف فإن هذا يخلق وضعاً هو أن أطول حدود لجمهورية كاريليا الروسية مع فنلندا وبالتالي تصبح تلك هي حدود الاتحاد الروسي مع الناتو عدا عن ظهور عدد من النتائج السلبية الأخرى التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

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