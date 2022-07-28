مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 جراء الفيضانات في أفغانستان

كابول-سانا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الحكومة قولها في بيان إن “فيضانات مفاجئة جراء هطول أمطار غزيرة جرفت عشرات المنازل ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم نساء وأطفال واصابة أربعة آخرين في مناطق سبين بولداك وزاري وارغنداب”.

وأضاف البيان أنه تم إرسال مروحيات إلى المناطق المتضررة لإجلاء الجرحى وشحن امدادات إنسانية.

وكان عشرة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت المقاطعات الشمالية والشرقية من أفغانستان في الثامن من الشهر الجاري.

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