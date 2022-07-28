إضراب موظفي لوفتهانزا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور

برلين-سانا

بدأ نحو 20 ألف موظف في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إضراباً للمطالبة برفع رواتبهم وسط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن كارستن إيكهارت من طاقم العمليات الأرضية التابع للشركة قوله: إن هناك أزمة كبيرة وقلقاً متزايداً بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الغاز والنقل والأسعار التي تتزايد كل يوم ولا يمكن للمرء أن يتنبأ بالأشياء.

وأضاف: أن “على شركة لوفتهانزا أن تأخذ مخاوف الموظفين على محمل الجد وأن ترفع الأجور بما يتماشى مع معدل التضخم” مشيراً إلى أن “العرض الأخير للشركة لم يكن كافياً لتعويض التضخم”.

وتطالب نقابة فيردي العمالية بزيادة قدرها 9.5 بالمئة في الأجور لمساعدة الموظفين على التعامل مع التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً في ألمانيا.

وأجبر الإضراب شركة الطيران على إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران في منتصف ذروة موسم السفر ما أدى إلى فوضى في أنحاء أوروبا.

وقالت لوفتهانزا: إن الإضراب أثر على أكثر من 134 ألف راكب وقد يتسبب في مزيد من الإلغاءات أو التأخيرات اليوم وغداً.

يشار إلى أنه ومنذ رفع القيود الصحية مطلع العام الجاري تعاني شركات الطيران والمطارات الألمانية لتلبية الطلب الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً بعد بطء في الحركة استمر سنتين خسر خلالهما هذا القطاع الكثير من موظفيه.

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