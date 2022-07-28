توريد 24 ألف طن من الشوندر السكري إلى معمل تل سلحب

حماة-سانا

بلغت كمية محصول الشوندر السكري الموردة من قبل مزارعي منطقة الغاب إلى معمل شركة سكر تل سلحب 24 ألف طن منذ بداية عمليات التوريد وحتى الآن.

وبين مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وفيق زروف أن التقديرات الأولية للهيئة كشفت عن إنتاج نحو 91800 طن من محصول الشوندر السكري خلال الموسم الحالي من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 1836 هكتاراً.

ولفت إلى أن الكميات المستلمة إلى الشركة من الشوندر السكري تصل إلى 3 آلاف طن في حين بلغ إجمالي المساحة المقلوعة من هذا المحصول 452 هكتاراً متوسط الحلاوة فيها 12.3 والأجرام 8.11 موضحاً أن عمليات القلع والتسويق تجري بوتيرة متسارعة وفق العقود التي وقعها المزارعون مع الشركة وبطاقات التوريد الموزعة من قبل شركة سكر تل سلحب عن طريق الوحدات الإرشادية.

واعتبر زروف أن قرار رفع سعر شراء كيلو الشوندر السكري من الفلاحين للموسم المقبل بـ 400 ليرة للكيلوغرام الواحد سينعكس على أعمال زراعة المحصول للعروة الخريفية الموسم المقبل.

وكانت قدرت مديرية زراعة حماة قدرت بدورها إنتاج 1693 طناً من محصول الشوندر السكري خلال الموسم الحالي ضمن الأراضي الواقعة تحت إشرافها بمساحة 366 دونماً.

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