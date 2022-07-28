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القوات العراقية تقبض على إرهابيين في الأنبار وبغداد

2022-07-28

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم عن القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) في الأنبار وجنوب العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قولها في بيان إنه “بعمليتين منفصلتين وبمعلومات دقيقة لشعبتي الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة تابعة لقيادة القوات البرية تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار وجنوب بغداد”.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم الإرهابيين المذكورين إلى الجهات المختصة.

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