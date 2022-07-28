بمشاركة 100 طفل.. جمعية سورية اليمامة الخيرية تنفذ أنشطة فنية وترفيهية

الحسكة-سانا

نظمت جمعية سورية اليمامة الخيرية في الحسكة اليوم فعالية للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة ونشر ثقافة حقوق الطفل حيث شارك فيها 100 طفل بينهم أطفال من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان والتوحد والأطفال من أبناء الشهداء.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت في صالة “البال” وسط مدينة الحسكة عروضاً مسرحية للأطفال ورقصات من الفلكلور الجزراوي إضافة إلى توزيع هدايا للأطفال المشاركين.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد الخضر أن الفعالية تأتي في إطار اهتمام الجمعية بالأطفال ورعايتهم والإسهام في نشر ثقافة حقوق الطفل وإيجاد مساحة آمنة لنشر الفرح وزرع البسمة على وجوه الأطفال.

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية سورية اليمامة اسماعيل الطه إلى أن الفعالية كان لها أثر كبير على الأطفال وذويهم وتأتي ضمن اهتمامات الجمعية ودورها في نشر ثقافة حقوق الطفل ومساعدة الأطفال وخاصة مرضى السرطان والتوحد وذوي الإعاقة.

وأكد ذوو الاطفال ضرورة تفعيل الأنشطة الخاصة بالأطفال وخاصة المرضى منهم لكونهم فئات تحتاج إلى تعامل خاص لدمجهم في المجتمع وتساعد ذويهم في عملية الدمج كما تسهم في تنمية الطفل وتأهيله من خلال تواصله مع الآخر والتعرف على المحيط الاجتماعي لذلك لا بد من إيجاد أنشطة وفعاليات ضمن برامج ثابتة لكل جمعية أو منظمة تنفذها بشكل مستمر.

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