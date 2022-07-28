تأهيل مبنى هاتف الزبداني وتركيب مقسم حديث بسعة 6 آلاف خط وبوابة

ريف دمشق-سانا

أنهى المجلس المحلي في مدينة الزبداني ترميم وتأهيل مبنى هاتف المدينة بتكلفة 250 مليون ليرة من لجنة إعادة الإعمار وتم تركيب مقسم هاتفي متطور وحديث بسعة ستة آلاف خط وبوابة ومقسم احتياطي إضافي وبرج إشارة لاسلكي.

رئيس المجلس المحلي في المدينة المهندس باسل دالاتي أوضح في تصريح لـ سانا أن العمل جار لمد الكوابل الأرضية في المدينة لتأمين خدمات الاتصالات والانترنت بقيمة ثلاثة مليارات ليرة سورية بالتوازي مع تنفيد مشروع صيانة زفتية لجميع الشوارع بقيمة 400 مليون ليرة.

وبشأن تأهيل المنازل أكد دالاتي أنه تم تسليم 85 شقة إلى أصحابها بعد الانتهاء من تأهيلها من قبل إحدى المنظمات الدولية بالتنسيق مع المجلس المحلي وبذلك يصل إجمالي المنازل المؤهلة بعد تحرير المدينة من الإرهاب إلى أكثر من ثلاثة آلاف منزل.

سفيرة اسماعيل

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