كنعاني: استمرار الكيان الصهيوني في ممارسته الهمجية لا يغير مصيره المحتوم

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن استمرار الكيان الصهيوني بممارسة التصرفات الهمجية في ظل الدعم الأمريكي غير المشروط لا يغير مصيره المحتوم.

وقال كنعاني في تغريدة على تويتر اليوم إن قيام جرافات الجيش الصهيوني أمس بهدم عدة منازل سكنية للفلسطينيين شرق مدينة أريحا يعتبر مؤشراً على الممارسات اليومية للمحتلين في القتل والعنف والقمع واعتقال الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وتدمير الأراضي الزراعية وقطع الأشجار.

وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي باقتحامات ومداهمات لمدن ومناطق في الضفة الغربية حيث تعتقل عشرات الفلسطينيين وتهدم منازل وتجرف أراضي زراعية وتقطع الأشجار في إطار ممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

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