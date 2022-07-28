استئناف امتحانات فرع جامعة دمشق بالسويداء الأحد القادم

السويداء-سانا

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء استئناف الامتحانات الجامعية في جميع كلياته اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وأوضح مدير فرع الجامعة الدكتور خالد كيوان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن امتحانات فرع جامعة دمشق بالسويداء بكلياته كافة ستستأنف يوم الـ 31 من تموز القادم وفقاً للبرنامج الامتحاني الموضوع مسبقاً لكل كلية.

ولفت كيوان إلى أن المواد الامتحانية التي تم تأجيلها الأسبوع الجاري سيعلن عن مواعيدها الجديدة قبل وقت كاف من قبل عمادة الكليات.

وكان فرع جامعة دمشق بالسويداء أجل امتحاناته المقررة أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس هذا الأسبوع إلى موعد يحدد لاحقاً.

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.

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