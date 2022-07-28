تأهيل مشرفي فرق صفية وتنمية مواهب شابة في القامشلي

القامشلي-سانا

شكلت الدورة التأهيلية لطلائع البعث والمعسكر الشبيبي التربوي الفرعي اللذان اختتما في مدينة القامشلي اليوم فرصة لتأهيل مشرفي فرق صفية من خريجي كليات التربية واكتشاف وتنمية المواهب عند الشباب من أبناء المدينة.

وحول الدورة التأهيلية للطلائع التي أقيمت في مدرسة ميسلون بالقامشلي أوضح رئيس مكتب التنظيم في فرع طلائع البعث هيثم شهاب في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تأهيل 155 مشرف فرقة من معلمي وخريجي كلية التربية ممن شاركوا في دورة مشرف فرقة والتي تضمنت كل ما يتعلق بسبل رعاية الجوانب الثقافية والتربوية عند الأطفال وإكسابهم محبة العلم والمعرفة وتحفيزهم على الذهاب للمدرسة.

في حين شارك بالمعسكر الشبيبي الذي أقامه فرع اتحاد الشبيبة بالتعاون مع تربية الحسكة 220 شاباً وشابة في ثانوية القادسية بالقامشلي حيث بين أمين رابطة مدينة القامشلي لاتحاد شبيبة الثورة أحمد الهود في تصريح مماثل أنه تم خلال المعسكر اكتشاف العديد من المواهب من خلال توزيع المشاركين على مجموعات وفقاً لاهتماماتهم إضافة إلى إكساب المشاركين مهارات في مجالات التمريض والإسعاف والعزف والغناء والرسم والرياضة والإعلام.

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