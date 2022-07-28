تربية حمص تنهي استعداداتها لامتحانات الدورة الثانية من الشهادة الثانوية

حمص-سانا

أنهت مديرية تربية حمص جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنفيذ امتحانات الشهادة الثانوية للدورة الثانية لعام 2022 وفق التعليمات الوزارية من خلال تحديد المراكز الامتحانية وتجهيزها بجميع احتياجاتها وتوزيع الطلاب فيها.

وحول الإجراءات المتخذة أوضح مدير تربية حمص وليد مرعي أنها تشمل الالتزام بخطة الطوارئ الصحية خلال الامتحانات حرصاً على سلامة وصحة الطلاب المتقدمين والعاملين في المراكز من خلال تعقيمها قبل الامتحانات وبعدها وإلزام الطلبة والمراقبين والاداريين بتعقيم أيديهم عند الدخول إلى المراكز إضافة إلى المسح الحراري وإلزام المراقبين والإداريين والمندوبين باللقاح المضاد لفيروس كورونا والتأكيد على وضع الكمامة لكل من يشتبه إصابته بالفيروس.

ولفت مدير التربية إلى أنه سيتم فرز مرشدتين نفسيتين من المرشدات المتدربات على التعامل مع حالات القلق الامتحاني على كل مركز من مراكز الطوارئ خلال فترة الامتحانات.

وحول دور مراكز الطوارئ في العملية الامتحانية بين رئيس دائرة الصحة المدرسية الدكتور غياث عباس أن هذه المراكز التي تولت مديرية المديرية تجهيزها تشمل مركزين في المدينة وزود كل واحد منها بثلاث سيارات إسعاف مع توزيع الحقائب الطبية على جميع الأطباء المكلفين بالعملية الامتحانية مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مواد التعقيم للمراكز الامتحانية كافة من كلور وجل كحولي وكمامات وماسح حراري.

وفي سياق آخر ذكر رئيس دائرة الامتحانات في تربية حمص طلال زين الدين أن عدد المتقدمين للدورة الثانية من الشهادة الثانوية في المحافظة بلغ 11269 طالباً وطالبة موزعين على 64 مركزاً منهم 8171 طالباً بالفرع العلمي و2909 طلاب بالفرع الأدبي فيما تقدم للثانوية التجارية 271 طالبا وللنسوية 124 وللصناعية 832 و99 للثانوية الشرعية.

هنادي ديوب

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