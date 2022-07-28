تنفيذ أعمال صيانة طرقات في مدينة القرداحة وريفها

اللاذقية-سانا

باشر مجلس مدينة القرداحة أعمال قشط لطبقة المجبول الإسفلتي في بعض أحياء وشوارع المدينة مع صيانة أطاريف الأرصفة في عدد من المواقع بموجب العقود الموقعة مع فرع مؤسسة الإسكان العسكري 2.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس علي القوزي أن الأعمال تشمل صيانة طرقات مصرف التسليف الشعبي وحي شهاب الدين الرئيسي والقسم الجنوبي من ضاحية الباسل وباتجاه منزل الشهيد علي خزام وحارة بيت بركات وحارة بيت مخلوف وبشلاما الرئيسي و قرية دير دوما وحارة بيت تقلا إضافة إلى طريق عام البقيعة.

ولفت إلى أن الأعمال تشمل قشط وتعبيد وتأهيل المواقع الضرورية والمخربة وفق تعليمات وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء.

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