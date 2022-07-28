وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية ومنصة إطلاق صواريخ إس 300 المضادة للطائرات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية
2022-07-28
مطران الكنيسة الأرثوذكسية في عموم تشيلي يدعو إلى رفع الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب عن سورية
2022-07-27
مستلزمات طبية لجمعية (إنسان) للدعم النفسي والاجتماعي من السفارة الفنزويلية
2022-07-27
الوزير قطنا من بيروت: ضرورة معالجة مشاكل الأمن الغذائي في المنطقة
2022-07-27
مباحثات سورية بيلاروسية حول تحضيرات معسكر للأطفال السوريين في بيلاروس
2022-07-27
السفير صباغ: الاعتداءات الإسرائيلية ما كانت لتتواصل لولا الدعم الغربي لكيان الاحتلال وصمت مجلس الأمن
2022-07-26
لجنة الأخوة في مجلس الشعب تقدم التعازي للسفارة العراقية بشهداء العدوان التركي على دهوك
2022-07-26
محليات
ثلاثة ضبوط تموينية بحق معتمدي غاز مخالفين في اللاذقية
2022-07-28
إعلاميو دير الزور ينفذون وقفة تضامنية مع الصحفي محمد الصغير المختطف لدى ميليشيا (قسد)
2022-07-28
تحديث معيار الاستثناء من الدعم المتعلق بالآليات وتطبيقه من اليوم
2022-07-28
إخماد حريق في مجبل إسفلت باللاذقية
2022-07-28
أجواء حارة في كل المناطق وسديمية في المنطقة الشرقية
2022-07-28
نهج المقاومة وانتصاراتها في ندوة حوارية
2022-07-27
التجارة الداخلية تحدد سعر كيلو الفروج بـ 7200 ليرة
2022-07-27
رياضة
منتخب سورية بكرة الطاولة يحرز ذهبية الفرق ببطولة غرب آسيا
2022-07-28
مشاركة متميزة لنادي السيارات السوري في مهرجان القلعة والوادي
2022-07-28
فوز سورية ولبنان على فلسطين والعراق ببطولة غرب آسيا لكرة السلة لفئة تحت 18 عاماً
2022-07-27
إيفرتون يضم فيناغر من سبورتنغ لشبونة
2022-07-27
اليابان تفوز بلقب بطولة شرق آسيا للمرة الثانية
2022-07-27
مجد الدين غزال يحرز المركز الأول بمسابقة الوثب العالي في ملتقى سودرهامن
2022-07-27
المدرسة الصيفية لنادي الفروسية بحماة.. اكتشاف للمواهب وزيادة انتشار لممارسيها
2022-07-27
اقتصاد
مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية
2022-07-28
إكثار البذار في درعا ينهي موسم التسويق باستلام 16666 طناً من القمح
2022-07-28
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
2022-07-28
الموافقة على تمديد فترة تنفيذ مشروع تطوير الثروة الحيوانية لـ 3 سنوات
2022-07-28
النفط يغلق مرتفعاً أكثر من دولارين
2022-07-28
الوزير قطنا من بيروت: ضرورة معالجة مشاكل الأمن الغذائي في المنطقة
2022-07-27
أكثر من 2.695 مليار ليرة الغرامات المفروضة على المخالفات التموينية باللاذقية خلال العام
2022-07-27
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مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية
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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية ومنصة إطلاق صواريخ إس 300 المضادة للطائرات
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية ومنصة إطلاق صواريخ إس 300 المضادة للطائرات
2022-07-28
2022-07-28
Zeina
سابق
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