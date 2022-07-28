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عــاجــل وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية ومنصة إطلاق صواريخ إس 300 المضادة للطائرات

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية ومنصة إطلاق صواريخ إس 300 المضادة للطائرات

2022-07-28

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