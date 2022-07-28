موسكو: عدد إرهابيي (داعش) تضاعف 3 مرات في أفغانستان

موسكو-سانا

اعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عدد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في أفغانستان ازداد بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة فيها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدير الدائرة الثانية لآسيا في الوزارة زامير كابولوف الذي يشغل كذلك منصب مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان قوله “إن عدد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان ازداد بمقدار ثلاث مرات منذ وصول طالبان إلى السلطة ووصل حالياً إلى 6 آلاف مسلح وهذا يعني تضاعف عددهم 3 مرات”.

ولفت إلى أن هذا الأمر يعتبر الجانب الأكثر سلبية في تطور الوضع الأفغاني لأن هدف “داعش” يكمن في زعزعة الاستقرار ليس فقط في أفغانستان نفسها بل ولدى جيرانها كذلك.

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