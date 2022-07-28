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تنظيم 11 ضبط مخالفة صحية في أسواق مدينة الحسكة

2022-07-28

الحسكة-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة خلال الأسبوع الحالي عدداً من الضبوط الصحية بحق عدد من الباعة وأصحاب المحال التجارية في أسواق المدينة.

وبين مدير المديرية باسل العباوي في تصريح لمراسل سانا أنه من خلال الجولات الرقابية اليومية التي ينفذها عاملو المديرية المختصون على أسواق المدينة تم تنظيم 11  ضبطاً صحياً تتعلق بمخالفات الشروط الصحية للبيع وعدم اقتناء بطاقة صحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة ضمن المحال التجارية ومحال بيع اللحوم والمطاعم الشعبية.

ولفت العباوي إلى أن المديرية شددت إجراءات المراقبة اليومية في المقاهي الشعبية ضمن مركز المدينة لمنع تقديم مادة النرجيلة للأطفال واليافعين.

وكانت المديرية نظمت خلال الأسبوع الماضي 16 ضبطاً صحيا لمخالفات سجلت ضمن مدينة الحسكة.

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