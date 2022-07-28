تغذية 12 بئراً بخطوط كهرباء معفاة من التقنين في حماة

حماة-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة تزويد 12 بئراً بخطوط كهرباء معفاة من التقنين لتأمين التغذية الكهربائية المستمرة لها بما يؤمن ضخ 12 ألف متر مكعب في الساعة لتغذية مدينة حماة.

وأوضح مدير المؤسسة الدكتور مطيع عبشي في تصريح لمراسل سانا أنه تم تأمين التغذية الكهربائية لهذه الآبار على مدار الـ 24 ساعة يومياً لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب لافتاً إلى أن المؤسسة نفذت أيضاً مخارج مستقلة لتأمين التغذية الكهربائية المستمرة لعدد من الآبار المغذية للتجمعات السكانية في مناطق محردة وكفربهم والضاهرية وقمحانة وتيزين كما يتم العمل على تركيب منظومة طاقة شمسية لعدد من الآبار في السقيلبية والربيعة ومحردة وبرشين.

وأشار عبشي إلى المباشرة بمشروعات حيوية ومهمة في منطقة الغاب بقيمة 3 مليارات ليرة تتضمن تنفيذ خزانات أرضية وخطوط ضخ على بعض الينابيع لتغذية البلدات والقرى المجاورة.

ولفت عبشي إلى أن المؤسسة تعمل على تجهيز 11 بئراً في المحافظة 5 منها في مدينة حماة و6 بريف المحافظة والتعاقد حالياً لتنفيذ مشاريع في قرية عوج بريف مصياف بقيمة 700 مليون ليرة إلى جانب استكمال العمل بمشروع خط جر مياه حماة الحيوي من أعالي نهر العاصي وحتى مدينة حماة بطول 82 كيلومتراً وذلك ضمن خطتها للعام الجاري.

وأشار إلى أن مشروع خط الجر يمتد من محطة القصير في ريف حمص وصولاً إلى مدينة حماة والذي وصل الأنفاق عليه في مرحلته الأولى إلى 8ر2 مليار ليرة بنسبة تنفيذ أعمال في المشروع بلغت 97 بالمئة لافتاً إلى أن أهمية المشروع تكمن بأن المياه تسيل بشكل تلقائي دون الحاجة للضخ ما يوفر تكاليف مادية كبيرة.

عبدالله الشيخ

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